Саратовец приговорен к пожизненному сроку за убийство родителей и жены

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд вынес приговор жителю областного центра по делу об убийстве родственников и поджоге дома, сообщается на сайте суда в пятницу.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по п.п. "а, в, д, е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека) и приговорил его к пожизненному сроку в колонии особого режима.

По версии следствия, 21 августа 2019 года в многоквартирном жилом доме в Саратове мужчина распивал спиртное со своей матерью, отцом, братом и женой. Поздним вечером его брат отправился домой, а мать, отец и жена остались в квартире и легли спать.

"Под влиянием алкоголя (подсудимый - ИФ) решил воспользоваться ситуацией и отомстить своей жене, которая была им заподозрена в интимных отношений с его братом, а также убить находившихся в квартире родителей", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что мужчина решился на поджог несмотря на то, что его мать была инвалидом (лишена кистей обеих рук и пальцев ног)

По версии следствия, подсудимый убедился, что члены его семьи спят, затем вышел из квартиры, спустился в чулан, где с помощью зажигалки поджег бытовой мусор, а потом скрылся с места преступления.

Прибывшие на место возгорания пожарные вытащили из квартиры родственников подсудимого. Его отец и жена скончались на месте, а мать была доставлена в больницу, где умерла через несколько недель.

В результате пожара были уничтожены и повреждены квартиры шести жильцов, они лишились единственного жилья.