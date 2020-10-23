Дворцовую площадь Петербурга впервые за семь лет украсит живая новогодняя ель

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Жители Санкт-Петербурга проголосовали за установку живой новогодней ели на Дворцовой площади в этом году, сообщил в пятницу городской комитет по печати.

"Петербуржцы сделали свой выбор. Дворцовую площадь на новогодние праздники украсит настоящая ель. Голосование проходило на сайте и в социальных сетях газеты "Петербургский дневник". Украшенная новогодняя красавица появится на Дворцовой к 20 декабря", - сообщается в твиттере комитета.

Опрос проводился с 15 по 22 октября. По его итогам 52,2% голосов были отданы за живую ель и 47,8% - за искусственную.

"Искусственная ель украшает Дворцовую площадь с 2013 года. Тогда решение сменить живое новогоднее дерево на искусственное приняли петербуржцы", - напомнили в комитете.