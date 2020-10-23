Блогер Mellstroy стал фигурантом уголовного дела после избиения модели

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) после инцидента с участием видеоблогера и модели во время прямой трансляции в интернете, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД, 21-летняя жительница столицы написала в полицию заявление о том, что ее избил знакомый, который позиционирует себя как видеоблогер. Полиция установила, что девушка находилась в помещении одного из зданий на Пресненской набережной, из которого была организована трансляция.

"Во время прямого эфира молодой человек, сидя за столом перед видеокамерой, схватил девушку за шею и несколько раз ударил лицом о стол. Согласно медицинскому заключению, потерпевшая получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и ушибов", - сообщила представитель МВД.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 21-летний приезжий, временно проживающий в столице. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция вменяемой блогеру статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что называющая себя инстаграм-моделью Алена Ефремова подала заявление в полицию, в котором просила возбудить уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), избившего ее во время стрима. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат девушки Мансур Гильманов.

Согласно заявлению Ефремовой, поданному в ОМВД по Пресненскому району Москвы, 19 октября примерно с 1:00 до 2:00 неизвестное ей лицо под псевдонимом Mellstroy во время публичной трансляции на YouTube из башни "Федерация" в Москва-Сити, который смотрели более 50 тысяч человек, оскорблял ее, в том числе как женщину, унижая ее честь и достоинство.

Кроме того, поясняет девушка, во время той же трансляции Бурим "внезапно и беспричинно" применил к ней насилие: обхватил ее шею, не менее пяти раз ударил головой об стол, сопровождая свои действия нецензурными выражениями и угрозам причинения тяжкого вреда, с силой отшвырнул ее от стола, после чего она упала и ударилась о стул. После этого он ударил ее, силой поднял за руку с кресла.

В результате действий Бурима, указывает Ефремова, ей были нанесены ушибы мягких тканей головы, шейного и грудного отдела позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. "Считаю, что действия неизвестного лица являются открытым вызовом обществу, многотысячной аудитории - зрителям онлайн-трансляции, а его поведение обусловлено желанием противопоставить себя людям, показать пренебрежительное к ним отношение, продемонстрировать грубую силу и ненависть к женщинам", - заключает Ефремова.

В своем инстаграме Ефремова также призвала обратиться к ее адвокату всех "жертв" Бурима, "потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться".