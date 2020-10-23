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Песков не стал комментировать сообщения об увольнении первого замглавы ФСБ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ об увольнении первого заместителя директора ФСБ России Сергея Смирнова.

"Я не могу вам это ни опровергнуть, ни подтвердить", - сказал в пятницу Песков журналистам.

Накануне некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Смирнов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельно допустимого возраста для государственной службы - 70 лет.

Дмитрий Песков Сергей Смирнов

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