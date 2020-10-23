В Мытищах продлили каникулы в школах из-за ситуации с COVID-19

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Ученики школ городского округа Мытищи выйдут с осенних каникул не 1, а 5 ноября, такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

"Обычно с осенних каникул учащиеся возвращались к образовательном процессу 1 ноября. В сложившейся ситуации директора мытищинских школ приняли решение о продлении осенних каникул до 3 ноября включительно. Поскольку 4 ноября - праздничный выходной день, то к занятиям ребята вернутся 5 ноября", - написал Азаров в инстаграме.

Мэр добавил, что в таком же режиме будут работать учреждения дополнительного образования детей.

При этом детские сады в Мытищах функционируют в обычном режиме.

Также Азаров призвал родителей провести беседу со своими детьми насчет ограничений, действующих в Подмосковье из-за ситуации с COVID-19.

По данным на 23 октября в Мытищах зафиксировано 2 782 случая заболевания коронавирусом, за последние сутки заразились десть человек.