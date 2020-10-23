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Х5 открыла первую "Пятерочку" для быстрых автоматизированных покупок

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group открыла первый магазин "у дома" "Пятерочка" с полностью автоматизированной системой покупок.

Новый магазин, открывшийся в Москве, работает в пилотном режиме и ориентирован на "новое поколение потребителей, приоритетом которых являются быстрые бесконтактные покупки в магазине шаговой доступности", говорится в сообщении Х5. По результатам пилота будет принято решение о масштабировании формата.

Для входа в магазин необходимо воспользоваться специальным приложением, которое доступно в App Store и Google Play, и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый зал без персонала, где представлено около 900 наименований продукции, включая категорию "фрэш" и свежий кофе. В магазине используется собственная технология Х5 экспресс-скан с возможностью оплаты в приложении с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay. Покупатель также может воспользоваться кассой самообслуживания.

Магазин работает по принципу "умного дома": на основе архитектуры IoT (интернета вещей) действует система специальных датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в объекте, освещение, обеспечивают физическую безопасность. Ценники магазина - электронные, благодаря чему информацию о стоимости продуктов можно загружать дистанционно. Торговая точка оборудована круглосуточной системой видеонаблюдения, в приложении доступны специальный чат поддержки и горячая линия.

Пространство магазина находится под мониторингом видеокамер, что позволяет с помощью нейросети следить за купленными или только снятыми с полки товарами. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. Розничная выручка компании в III квартале выросла на 15,4%, до 485,552 млрд рублей. На конец сентября под управлением Х5 было 17 352 магазина, в том числе 16 385 магазинов "у дома" "Пятерочка" и 910 супермаркетов "Перекресток".

X5 Retail Group Пятерочка

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