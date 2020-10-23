В Минобороны РФ вызвали военного атташе ФРГ из-за участия Германии в ядерных учениях НАТО

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Военного атташе Германии вызвали в Минобороны РФ в связи с участием Берлина в учениях с отработкой применения тактического ядерного оружия США, сообщили в военном ведомстве РФ.

В пятницу германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard. В ходе них отрабатывались элементы применения американского тактического ядерного оружия, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Военному атташе заявили, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения "неядерных" стран – членов НАТО, к которым принадлежит ФРГ, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщили в ведомстве.

"Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе", - говорится в сообщении