Мурашко спрогнозировал рост числа новых болезней на фоне резистентности к лекарствам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Анна Майоров/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В мире будет расти количество неизвестных ранее инфекционных и неинфекционных болезней, при этом будет расти и резистентность к антибиотикам, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Прогноз по распространению инфекционных болезней и дальнейшим биологическим угрозам показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов с ранее не встречавшимися инфекциями, вызванными неизвестными патогенами, рост числа случаев неизвестных неинфекционных болезней, и в связи с изменением климата - в нехарактерных для них ареалах", - сказал Мурашко на Евразийском экономическом форуме в Вероне в пятницу, выступая по видеосвязи.

Он также напомнил о "нарастании резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и снижении эффективности лечения инфекционных болезней".

Кроме того, он отметил, что "нужно помнить о возрастании угроз биотерроризма".