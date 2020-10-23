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Мурашко спрогнозировал рост числа новых болезней на фоне резистентности к лекарствам

Мурашко спрогнозировал рост числа новых болезней на фоне резистентности к лекарствам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Фото: Анна Майоров/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В мире будет расти количество неизвестных ранее инфекционных и неинфекционных болезней, при этом будет расти и резистентность к антибиотикам, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Прогноз по распространению инфекционных болезней и дальнейшим биологическим угрозам показывает, что с высокой долей вероятности в среднесрочной перспективе можно ожидать новых вызовов с ранее не встречавшимися инфекциями, вызванными неизвестными патогенами, рост числа случаев неизвестных неинфекционных болезней, и в связи с изменением климата - в нехарактерных для них ареалах", - сказал Мурашко на Евразийском экономическом форуме в Вероне в пятницу, выступая по видеосвязи.

Он также напомнил о "нарастании резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам и снижении эффективности лечения инфекционных болезней".

Кроме того, он отметил, что "нужно помнить о возрастании угроз биотерроризма".

Минздрав РФ Михаил Мурашко

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