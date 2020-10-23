В Хасавюрте убили бойца смешанных единоборств

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Хасавюрте в кафе-ресторане в четверг нашли застреленным 35-летнего мужчину, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК Дагестана. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что убит боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов.

По горячим следам были задержаны двое подозреваемых - 24-летний и 53-летний местные жители, добвили в СК. Следствие попросит их арестовать.

По данным источника агентства, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.