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В Хасавюрте убили бойца смешанных единоборств

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Хасавюрте в кафе-ресторане в четверг нашли застреленным 35-летнего мужчину, по факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СК Дагестана. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что убит боец смешанных единоборств Шамиль Абдулмуслимов.

По горячим следам были задержаны двое подозреваемых - 24-летний и 53-летний местные жители, добвили в СК. Следствие попросит их арестовать.

По данным источника агентства, конфликт между убитым и задержанными произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.

Дагестан Хасавюрт Шамиль Абдулмуслимов СКР

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