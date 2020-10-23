ГИБДД перешла на живую и электронную очереди из-за технического сбоя

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о техническом сбое взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) по линии ГИБДД, управление будет оказывать услуги в порядке "живой" и электронной очередей.

"В ближайшее время прием граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди или в порядке "живой очереди". Соответствующее указание МВД России уже направлено в территориальные подразделения", - говорится в сообщении МВД, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

По данным министерства, это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Госуслугами. Из-за этого было затруднительно подать через портал заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений.

Отмечается, что в настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. При фактическом возобновлении их работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной, сообщили в пресс-службе.

В МВД отметили, что информация об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении приема граждан через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. До этого времени Госавтоинспекция рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или живой очереди.

Кроме того, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки прием в подразделениях будет вестись с соблюдением всех мер, препятствующих распространению коронавируса.

"Для исключения скопления большого числа посетителей в зависимости от количества находящихся на приеме граждан руководство регистрационно-экзаменационного подразделения вправе принять решение об изменении режима работы. В случае необходимости могут быть увеличены как часы приема, так и число задействованных сотрудников", - пояснили в МВД.

Вся необходимая информация об изменении режимов и условий работы регистрационно-экзаменационных подразделений будет оперативно размещаться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции (гибдд.рф), а также в официальных аккаунтах региональных подразделений ГИБДД в социальных сетях, заключили в полиции.