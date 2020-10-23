Треть территории ЕС станет природоохранной зоной

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз выделит треть своей территории и треть морской акватории для создания сети охраняемых экологических пространств и включит борьбу с утратой биоразнообразия в свое законодательство.

"С разрушением природы растет риск болезней и пандемий. Сохранение биоразнообразия и глобальная охрана природы – ключ к предотвращению новых инфекционных заболеваний", - заявила министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, комментируя принятые в пятницу Советом ЕС заключения о союзной стратегии по сохранению биоразнообразия до 2030 года.

Как действующий председатель Совета ЕС по вопросам окружающей среды она рада единодушному решению всех стран союза активизировать борьбу с утратой биоразнообразия.

Совет ЕС призвал Еврокомиссию включить цели в области биоразнообразия в будущее союзное законодательство.

Он приветствовал цель создания "согласованной сети хорошо управляемых и охраняемых пространств и защиты не менее 30% площади суши и 30% морской акватории ЕС".

"Государства-члены глубоко обеспокоены глобальными темпами утраты биоразнообразия и признают необходимость активизировать усилия, устраняя прямые и косвенные факторы, влияющие на биоразнообразие и утрату природы, такие как чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, изменение климата, загрязнение, инвазивные чужеродные виды и отношение к использованию суши и моря, - говорится в принятом документе.

Совет подчеркивает, что защита, поддержание и восстановление биоразнообразия и здоровых, хорошо функционирующих экосистем "будет способствовать повышению нашей устойчивости, предотвращению возникновения и распространения новых болезней".

Документ служит политическим ориентиром в реализации стратегии ЕС. Совет подтверждает решимость ЕС подавать пример в борьбе с глобальным кризисом биоразнообразия и в разработке новой мощной структуры ООН по биоразнообразию на Конференции в 2021 году.