В Дагестане уволили медсестру, перепутавшую новорожденных при выписке

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Главврач второго роддома в городе Махачкале (Дагестан) уволил медсестру, которая перепутала двух новорожденных при выписке. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

Собеседник агентства рассказал, что медсестра детского отделения спутала новорожденных детей с одинаковой фамилией на бирке. Она отдала одного из них чужим родителям. Через несколько дней она осознала ошибку, доложила детскому врачу и ошибку исправили, сказал источник.

Несмотря на это, ее уволили, также с должности сняли старшую медсестру. Выговор объявлен и заведующему отделением, добавил представитель Минздрава.