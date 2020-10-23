Путин сменил посла РФ в Словакии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Алексея Федотова от обязанностей посла России в Словакии, назначив на эту должность Игоря Братчикова.

"Освободить Федотова Алексея Леонидовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Словацкой Республике", - говорится в указе, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом Путин назначил Игоря Братчикова на эту должность.

"Назначить Братчикова Игоря Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой Республике", - говорится в указе.