Петербургская альпинистка пропала при спуске с Эльбруса

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Спасатели ищут участницу группы альпинистов, пропавшую на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил в пятницу "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

Информация о том, что 30-летняя жительница Петербурга пропала на склоне Эльбруса, поступила 20 октября.

"Женщина шла в составе группы, совершавшей восхождение. Из-за ухудшения погодных условий группа решила вернуться на базу "Северный приют", расположенную на высоте 3800 метров. Женщина шла в замыкающей тройке и пропала", - сказал Беров.

Поиски пропавшей ведут спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда.

"Сегодня к поисковым работам привлекался вертолет МИ-8. Поиск пока результатов не дал", - уточнил собеседник агентства.