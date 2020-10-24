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Авиакомпания "Россия" открывает перелёты из Петербурга в Женеву

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" в субботу открывает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Женеву.

Полеты будут выполняться раз в неделю на Airbus A320, вмещающих 168 пассажиров.

"Это первый регулярный рейс авиакомпании в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, обусловленными неблагоприятной эпидемиологической ситуацией", - говорится в сообщении перевозчика.

Власти РФ с 15 августа разрешили возобновить регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Женеву и Цюрих - их запустили "Аэрофлот" и SWISS. В октябре по одному рейсу в неделю в эти города было разрешено выполнять из Санкт-Петербурга.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот". В прошлом году перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. Базовые аэропорты - петербургское "Пулково", московское "Шереметьево".

Петербург Женева

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