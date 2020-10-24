Четыре человека отравились угарным газом при пожаре в Саратове

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Семья из четырёх человек отравилась продуктами горения при пожаре в доме в Заводском районе Саратова, сообщает Главное управление МЧС региона в субботу.

"Загорание частного жилого дома (деревянно-кирпичного) произошло на улице Нагорная. В результате пожара пострадали четыре человека: мужчина, женщина, подросток 17 лет и девочка четырёх лет. С отравлением продуктами горения они были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние юноши тяжелое.

Пожар ликвидирован. Причина произошедшего устанавливается.