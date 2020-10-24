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В Екатеринбурге не удалось спасти пассажира экстренно севшего самолета

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Самолет, выполнявший рейс "Новосибирск-Москва", утром в субботу совершил незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

По словам сотрудника пресс-службы, причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Как он рассказал агентству, по прилете в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи. Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось, он скончался, сообщили в пресс-службе.

Новосибирск Москва Екатеринбург Кольцово

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