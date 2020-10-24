Пьяный волгоградец открыл стрельбу по подросткам с балкона

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой, случившегося в субботу на улице Ростовской в Волгограде, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа одного из домов человек выстрелил из ружья в сторону группы подростков. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое несовершеннолетних получили травмы в виде ссадин и кровоподтеков. Им оказана медицинская помощь. С места происшествия изъяты охотничье ружье и патроны, предположительно, заряженные солью.