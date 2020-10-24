МЧС сообщило об удовлетворительном состоянии спасенных моряков

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Состояние спасенных с танкера моряков удовлетворительное, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Состояние спасенных моряков удовлетворительное и по предварительной информации не требует медицинского вмешательства", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем, Южной транспортной прокуратурой организовано проведение проверки в связи с возгоранием на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов".

На место выехали заместитель Южного транспортного прокурора, и.о. Новороссийского транспортного прокурора. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв и пожар. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек. К настоящему времени спасатели эвакуировали десятерых человек, проводятся поисковые работы трех человек.