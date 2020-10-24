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Росморречфлот задействует катер с тепловизором для поиска пропавших моряков

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Спасательный катер "Александр Сизонцев" будет курсировать ночью в Азовском море в поисках моряков, пропавших после взрыва на танкере "Генерал Ази Асланов", сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель Росморречфлота.

"Всю ночь будет продолжаться работа, у нас будет курсировать катер "Александр Сизонцев" Он единственный оборудован тепловизором из всех судов в этом районе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все суда, проходящие, либо находящиеся в районе бедствия танкера, ведут наблюдение за акваторией в надежде найти людей.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Танкер следовал из порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек. По данным МЧС, 10 человек спасены, еще троих ищут. Среди пропавших моряков - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант.

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