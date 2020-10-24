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Танкер в Азовском море отбуксируют на якорную стоянку

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - После осмотра танкера "Генерал Ази Асланов", терпящего бедствие в Азовском море после взрыва, принято решение отбуксировать его на якорную стоянку, сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель Росморречфлота.

"Прибыли все три спасательных судна, осмотрели танкер, водотечности серьезной нет, поэтому принято было решение буксировать на якорную стоянку. К утру прибудет аварийно-спасательная группа с водолазами и начнут осмотр подводной части танкера", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дальнейшие решения по судьбе танкера будут приниматься после осмотра водолазами.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв. Танкер следовал из порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек. По данным МЧС, 10 человек спасены, еще троих ищут.

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