"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Минск, Женеву и Мале

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" c воскресенья увеличит частоту полетов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале), сообщила компания.

Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале - до четырех.

С 17 октября "Аэрофлот" перезапустил регулярные рейсы из Москвы в Белград (Сербия).

Правительство РФ на прошлой неделе сообщило о возобновлении рейсов в Сербию, Японию (а также на Кубу) и увеличении частот на ранее открытых направлениях в Минск, Женеву и Мале.