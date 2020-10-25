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"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Минск, Женеву и Мале

"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Минск, Женеву и Мале
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" c воскресенья увеличит частоту полетов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале), сообщила компания.

Число регулярных рейсов из Москвы в Минск и Женеву вырастет до трех раз в неделю, в Мале - до четырех.

С 17 октября "Аэрофлот" перезапустил регулярные рейсы из Москвы в Белград (Сербия).

Правительство РФ на прошлой неделе сообщило о возобновлении рейсов в Сербию, Японию (а также на Кубу) и увеличении частот на ранее открытых направлениях в Минск, Женеву и Мале.

Аэрофлот Москва Минск Женева Мале

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