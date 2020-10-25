ОДК поставила первую за 25 лет партию новых двигателей для "стратегов"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") поставила первую партию новых двигателей для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М, сообщил представитель корпорации.

"Завод 25 лет не выпускал новые двигатели для стратегической авиации. После получения заказа Минобороны эта первая партия изготовленных моторов покидает наше предприятие", - сказал заместитель управляющего директора ПАО "ОДК-Кузнецов" по продажам и сервису Сергей Кравченко в интервью телеканалу Минобороны РФ "Звезда".

По его словам, речь идет о двигателях НК-32 серии 2.

Кравченко сказал, что двигатели направлены на Казанский авиазавод для установки на первые модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М. По данным программы "Военная приемка" телеканала "Звезда", Минобороны РФ заказало 25 таких двигателей.

Как сообщал "Интерфакс", на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", ОАК) после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160.

Внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.