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Прямые авиарейсы между Хабаровском и Петербургом вернули спустя 5 лет

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - После пятилетнего перерыва возобновились беспересадочные перелеты между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Рейс выполняет авиакомпания Nordwind Airlines.

Согласно информации на онлайн-табло хабаровского аэропорта, в аэропорт Пулково первый рейс вылетел в 9:10 (2:10 мск). Время в пути составляет около восьми часов.

Беспосадочные регулярные рейсы в Санкт-Петербург запланировано выполнять дважды в неделю - в понедельник и в четверг.

Переговоры с авиаперевозчиками об открытии этого маршрута велись в последние несколько лет.

Хабаровск Санкт-Петербург Nordwind Airlines

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