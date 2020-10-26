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МЧС намерено на этой неделе устранить последствия нефтеразлива на Оби

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Специалисты собрали 240 куб. метров нефтесодержащей жидкости на месте разлива на реке Оби после столкновения двух барж в Томской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в понедельник.

В РоссииНефть разлилась в Томской области после столкновения двух баржЧитать подробнее

"Планируется завершить сбор на текущей неделе", - сказал сотрудник пресс-службы.

18 октября в затоне реки Обь у села Каргасок в Томской области столкнулись две баржи. В результате из пробоины в одном из восьми танкеров баржи вытекла нефть.

Утром 19 октября специалисты установили на реке боновые заграждения, локализовали зону разлива, которая составила порядка 800 кв. метров, и приступили к сбору нефти.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды и донных отложений для проведения лабораторных исследований, по факту инцидента Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР и Западно-Сибирская транспортная прокуратуры проводят проверки.

Томская область Обь МЧС РФ

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