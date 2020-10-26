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Нефтяные пятна обнаружены на Енисее

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Красноярская природоохранная прокуратура выясняет источник загрязнения нефтепродуктами реки Енисей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По поручению Красноярской природоохранной прокуратуры администрацией Красноярска производится обработка водного объекта и береговой полосы земельного участка", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.

Красноярский край Енисей

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