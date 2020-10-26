Нефтяные пятна обнаружены на Енисее
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Красноярская природоохранная прокуратура выясняет источник загрязнения нефтепродуктами реки Енисей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"По поручению Красноярской природоохранной прокуратуры администрацией Красноярска производится обработка водного объекта и береговой полосы земельного участка", - говорится в пресс-релизе.
Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды.