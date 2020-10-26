В столкновении "Жигулей" с грузовиком погибли четверо

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Емельяновском районе Красноярского края столкнулись грузовик DAF и ВАЗ-2107. Погиб 17-летний водитель "Жигулей" и трое его пассажиров - две молодых женщины и четырехлетний мальчик, сообщили в региональном управлении МВД.

Все погибшие жили в поселке 13 Борцов Революции.

Столкновение произошло около 10 часов утра по местному времени (6:00 по Москве) на 776-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". Сейчас в районе места ДТП движение затруднено в обе стороны.

На место трагедии выехало выехало руководство краевых управлений МВД и ГИБДД.