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Арестована жительница Новосибирска, утопившая двухлетнюю дочь в ванне

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после того, как в одной из квартир в Новосибирске нашли тело двухлетнего ребенка, сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

Дело возбуждено по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). "По подозрению в совершении преступления задержана мать девочки", - говорится в сообщении. Ей предъявлено обвинение, женщина арестована.

По версии следствия, утром 23 октября обвиняемая, находясь у себя в квартире, убила свою дочь 2018 года рождения, утопив ее в ванне.

Новосибирск СКР

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