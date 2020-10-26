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"Роснефть" выполнила программу buyback на 20,5%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 19 по 23 октября приобрела в рамках программы обратного выкупа (buyback) 2 343 794 своих акций.

Общий пакет приобретенных акций (акций, в том числе в форме депозитарных расписок, купленных на Московской бирже/Лондонской фондовой бирже) достиг 69,786 млн штук, что составляет 0,658% от уставного капитала НК и 20,5% от объема программы buyback, следует из материалов "Роснефти".

Компания направила на выкуп $318,1 млн.

Средневзвешенная цена выкупа акций за последнюю неделю сложилась на уровне $4,91 за штуку. Всего за минувшую неделю на эти цели было направлено $11,5 млн.

Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. С 1 по 5 июня цена была самой высокой - $5,48 за штуку (137 904 штук на $0,8 млн).

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

"Роснефть" начала программу 23 марта 2020 года. Ранее совет директоров "Роснефти" на фоне волатильности на рынках нефти принял решение об упрощении процедуры выкупа бумаг в рамках программы, а также о снятии ряда ограничений, чтобы привести программу в соответствие с рыночной конъюнктурой, при этом ее сроки и объемы остались без изменений.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.

Роснефть Московская биржа Лондонская фондовая биржа

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