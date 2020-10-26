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У жителя Сочи нашли более 11 кг наркотиков

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Крупная партия наркотиков обнаружена в ходе обысков у жителя Хостинского района Сочи.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ЮФО, сотрудники уголовного розыска и Росгвардии во время обысков в домовладении местного жителя обнаружили более 9,5 кг героина и около полутора килограммов веществ растительного и синтетического происхождения.

По версии следствия, злоумышленник покупал оптовые партии наркотиков с целью дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к сбыту наркотических средств". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сочи

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