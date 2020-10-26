Трех омичей задержали по подозрению в похищении пары

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Трех уроженцев Омской области задержали в Новосибирске по подозрению в похищении мужчины и женщины из корыстных побуждений. В их отношении возбуждено уголовное дело о похищении двух человек по предварительному сговору и с применением насилия (п.п. "а, в, ж, з" ч. 2 ст. 126 УК), сообщили в СК.

По версии следствия, 21 октября подозреваемые вечером захватили в квартире мужчину и женщину и стали вымогать у них деньги, "с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья" и "с применением такого насилия". Похищенных перевезли из Железнодорожного района Новосибирска в квартиру в Калининском районе.

Оттуда мужчина сумел сбежать. В областном МВД уточнили, что он выпрыгнул в окно и пришел в полицию с жалобой на похищение его и его подруги и вымогательство у них денег.

Похищенную женщину вывезли из Новосибирска в сельскую местность, где подозреваемых задержали сотрудники ДПС и заложницу освободили, добавили в СК.

Задержанные арестованы. В СК уточнили, что они вымогали у своих жертв $6 000.

Задержанным 28,45 и 58 лет, похищенным - 39 и 32 года.