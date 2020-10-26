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Двухлетний ребенок упал в люк канализации в Барнауле

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Двухлетняя девочка упала в открытый колодец ливневой канализации в Барнауле. Возбуждено дело по статье УК "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи намерены дать оценку действиям муниципального унитарного предприятия "Автодорстрой".

В управлении СКР по Алтайскому краю отметили, что ЧП произошло вечером 24 октября. Девочка гуляла с бабушкой и упала в колодец ливневки. Обслуживает колодец МУП "Автодорстрой"

Ребенок получил перелом височной кости головы.

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