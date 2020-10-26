Суд оштрафовал петербургское "Яблоко" из-за офиса в жилом доме

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности региональное отделение партии "Яблоко" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений.

Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города, "яблочников" оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, 28 августа в ходе выездной проверки, проведенной по обращению местного жителя, в петербургском офисе "Яблока" на улице Шпалерной были установлены нарушения.

Так, офис располагается в цокольном этаже многоквартирного дома без изолированного от жилой части здания входа, что противоречит законодательству и создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку, грозит возникновением массовых заболеваний, а также мешает отдыху жильцов дома.

Партия вину не признала. В протоколе, составленном управлением Роспотребнадзора по Петербургу, указано, что помещение арендуется у города и претензии необходимо адресовать собственнику, отмечается в пресс-релизе.