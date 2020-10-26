Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 032+377 073

Путин определил в РФ "показатель транспортного риска"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" установить дополнительный показатель транспортного риска.

Под этим показателем понимается количество погибших в ДТП человек на 10 тыс. транспортных средств.

Как говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, президент также распорядился установить целевое значение показателя "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения" не более четырех по состоянию на 2030 год.

Поручения должны быть исполнены до 1 декабря 2020 года.

Владимир Путин правительство

Новости

В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции

В проекте нового бюджета предусмотрена индексация пенсий выше инфляции

Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию

Россиян не будут отправлять на курорты Египта через Турцию
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Свидетель заявил, что убийство аспирантки Ещенко было "срежиссировано"

В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ

В РПЦ опровергли закрытие кафедры теологии в МИФИ

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Сахалинского чиновника уволили из-за японской географической карты

Пандемия коронавируса

Песков сообщил о смещении удара эпидемии от Москвы на восток

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Минобрнауки выступило против навязывания студентам прививки от гриппа

Эксперты узнали о подготовке хакерами фальшивых распродаж в Рунете

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');