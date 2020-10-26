Путин определил в РФ "показатель транспортного риска"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" установить дополнительный показатель транспортного риска.

Под этим показателем понимается количество погибших в ДТП человек на 10 тыс. транспортных средств.

Как говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, президент также распорядился установить целевое значение показателя "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения" не более четырех по состоянию на 2030 год.

Поручения должны быть исполнены до 1 декабря 2020 года.