В Алтайском крае задержали подозреваемого в нападении с ножом на девушек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Барнаул. 27 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Полицейские в Бийске (Алтайский край) задержали местного жителя, подозреваемого в нападении на девушек с ножом, вызвавшем широкий общественный резонанс, сообщает пресс-центр главного управления МВД РФ по региону во вторник.

"Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления в Бийске, получившего большой общественный резонанс.18 октября мужчина вечером напал с ножом на двух девушек. Одна из них погибла на месте, вторая получила тяжелые ранения и была экстренно госпитализирована", - говорится в сообщении.

Для задержания подозреваемого была создана специальная группа, в состав которой вошли 15 сотрудников полиции. В целом, в оперативно-розыскных мероприятиях было задействовано более 60 сотрудников полиции.

"В ходе поисков сотрудники уголовного розыска изучили видео более чем с 50 камер видеонаблюдения, по крупицам собирая информацию о личности и приметах потенциального подозреваемого. Особые трудности создавал тот факт, что преступление было совершено ночью в условиях полной неочевидности. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Освободился из мест лишения свободы 10 сентября 2018 года", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).