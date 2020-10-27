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Самолеты из Москвы и Петербурга не смогли сесть в Екатеринбурге из-за непогоды

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге два рейса - N4-173 из Москвы и DP-515 из Санкт-Петербурга - во вторник утром были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме в Уфе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"С пассажирами работают представители авиперевозчиков. Аэропорт "Кольцово" работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, региональные ГУ МЧС и гидрометцентры ранее информировали о непогоде на территории Уральского федерального округа 27 октября. В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях местами ожидались сильный мокрый снег и гололедица, а также ветер с порывами до 27 м/с.

Непогода также повлияла на работу челябинского аэропорта "Баландино", авиакомпании отменили или отложили свои рейсы в данном направлении. "Аэродром открыт, взлетно-посадочная полоса готова к приему самолетов, но в настоящее время у нас нет ни одного борта. Авиакомпании из-за погодных условий отменили рейсы или объявили об их задержке", - отметили ранее в пресс-службе "Баландино".

Кольцово Екатеринбург Москва Петербург

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