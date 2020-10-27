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При строительстве перинатальных центров в Ульяновске и Тамбове похитили 160 млн рублей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в мошенничестве на 160 млн рублей при строительстве перинатальных центров в Ульяновске и Тамбове, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, одна из московских компаний обязалась построить специализированные медицинские учреждения в Ульяновске и Тамбове. Фирма получила деньги в рамках программы развития перинатальных центров в РФ, сказала Волк журналистам во вторник.

Она пояснила, что в 2015 году бывший руководитель этой строительной организации передал права и обязанности на выполнение строительно-монтажных работ подрядчику, вступив с ним в преступный сговор. При этом подрядчик получил аванс, предоставив заказчику поддельные банковские гарантии.

По словам Волк, перинатальные центры не были построены в установленные сроки.

"Полученные в качестве аванса более 160 миллионов рублей соучастники вывели из оборота и израсходовали на цели, не связанные с возведением медцентров", - сказала официальный представитель МВД.

Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Фигуранты дела арестованы.

МВД Ульяновск Тамбов

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