Х5 будет открывать "жесткие" дискаунтеры под вывеской "Чижик"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group выбрала название для своего нового формата: компания будет открывать "жесткие" дискаунтеры под брендом "Чижик".

"Мы представляем новый формат - это "жесткий" дискаунтер, и мы впервые анонсируем его название - "Чижик", - сообщил директор по стратегии Х5 Владимир Салахутдинов в ходе capital markets day ритейлера во вторник. По его словам, первый магазин "Чижик" Х5 откроет в четверг (29 октября).

В следующем году ритейлер планирует открыть 40-50 "жестких" дискаунтеров, а затем развивать сеть "в более масштабном режиме", сказал Салахутдинов. "Ключевым преимуществом этого магазина будет цена", - отметил он.

CVP формата (customer value proposition - ценностное предложение для клиентов), которое Х5 представила в ходе "Дня инвестора" во вторник, предусматривает, что стоимость покупательской корзины в дискаунтерах будет ниже, чем в других форматах. Ассортимент магазинов составит не более 800 SKU (единица складского учета), около 60% ассортимента будет приходиться на собственные торговые марки.

Торговая площадь дискаунтеров составит 200-250 кв.м. В магазинах будут предусмотрены широкие проходы, часть товаров будет размещена в SRP-упаковках (shelf-ready package). Элементом CVP дискаунтеров также будет качество сервиса, обещает Х5.

О планах открыть первые "жесткие" дискаунтеры осенью 2020 года глава Х5 Игорь Шехтерман говорил весной. В ходе конференции для поставщиков в октябре он сообщил, что до конца года ритейлер откроет три-четыре пилотных магазинов, а в 2021 году - еще около 40.

Про X5

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец сентября группа объединяла 17 352 магазина, в том числе 16 385 магазинов "у дома" "Пятерочка", 910 супермаркетов "Перекресток" и 57 гипермаркетов "Карусель". Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 14,6%, до 1 трлн 449,266 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 45,3%, до 36,399 млрд рублей.

Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" - главный формат Х5 (на него приходилось 82% продаж в III квартале). Средняя торговая площадь магазинов "у дома" составляет 393 кв.м, при этом по площади магазины делятся на несколько категорий: от небольших площадью 250-330 кв.м. до магазинов площадью 620 кв.м и более. Ассортимент магазинов "у дома" составляет 4,5 тыс. SKU.

С учетом сокращения доходов домохозяйств развитие нового формата "жестких" дискаунтеров позволит Х5 укрепить позицию на рынке и привлечь покупателей из магазинов основных конкурентов, отмечается в презентации компании.

Дискаунтер от "Магнита"

В этом году формат дискаунтера запустил главный конкурент Х5 - ритейлер "Магнит". Первые три пилотных магазина под вывеской "Моя цена" компания открыла в июле, до конца года контур пилотного проекта планируется расширить до 10 торговых точек. Концепция дискаунтера "Магнита" предполагает площадь магазина до 300 кв. м, небольшой ассортимент (около 1,8 тыс. SKU), состоящий преимущественно из товаров первого ценового сегмента, а также собственных торговых марок и продукции в экономичной упаковке.

Политикой формата предусмотрены постоянные низкие цены для потребителей без проведения промо-акций. Пилотные объекты отличаются простым зонированием торгового пространства и базовым набором оборудования. Концепция предусматривает оптимизированный штат персонала по сравнению с магазинами "у дома", а также гораздо меньшие капитальные вложения в открытие. В то же время, заявляет ритейлер, в его дискаунтерах сохранен "фокус на предоставлении свежей качественной продукции" и высокий уровень клиентского сервиса.

Пилот продлится несколько месяцев, "Магнит" изучит отклик покупателей и в случае положительного результата сформирует окончательное CVP формата и примет решение о его масштабировании.