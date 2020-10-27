Взрыв газа произошел в одной из новостроек Волгограда

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Три человека пострадали при замене котла отопления в готовящемся к сдаче многоквартирном доме в Кировском районе Волгограда.

В администрации Волгоградской области сообщили, что в 16:45 по местному времени (15:45 по Москве) на улице Санаторной меняли котел отопления. Замена велась в присутствии сотрудницы Межрегионгаза.

Произошел взрыв. В кухне и комнате выбило стекла. Хозяйка, мастер и сотрудница горгаза с ожогами доставлены в больницу, сказал собеседник агентства.

Он отметил, что многоквартирный дом является новостройкой и еще не заселен людьми.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области сообщает, что ведомством организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

"По предварительным данным, ЧП произошло в одной из новостроек во время настройки системы газоснабжения и проверки исправности установленного в квартире оборудования, так называемого пробного пуска", - отметили в пресс-службе.