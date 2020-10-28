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Перепись родников провели в Алтайском крае

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Участники проекта "Чистые родники Алтая" составили экологические паспорта для 210 родников в Алтайском крае, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Проект проводился Алтайским краевым отделением Русского географического общества при поддержке Фонда президентских грантов, сказано в сообщении. Важным направлением проекта стало вовлечение общественников в изучение, обустройство и сохранение родников. В течение года участники проекта занимались сбором информации. В ходе экспедиционных исследований они уточнили и дополнили данные о географическом положении родников, провели их экологическую паспортизацию. Для 40 родников специалисты сделали анализ макрокомпонентного химического состава. Участники проекта обустроили и расчистили 25 родников.

"Санитарное и техническое состояние родников края разное: от благоустроенных каптажей до примитивных устройств в виде выводной трубы. Около 80% обследованных родников нуждается в реконструкции каптажа и защите от загрязнения, у большинства источников подземных вод отсутствуют зоны санитарной охраны. Главный аргумент в пользу необходимости продолжения работ по проекту - неравнодушное отношение к родникам жителей и гостей края", - отметила координатор проекта "Чистые родники Алтая" Ирина Архипова, слова которой приведены в сообщении.

Всего в рамках проекта в крае провели 11 эколого-просветительских мероприятий, три из них - дистанционно. Также в рамках проекта организовали семинар, четыре конкурса, девять выездных полевых занятий. Специалисты также разработали курс "Занимательная гидрогеология". Его материалы размещены на образовательном портале Алтайского краевого отделения Русского географического общества.

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