Эксперт заявила, что маркировка не помогла "обелить" обувной рынок

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Маркировка обуви не помогла бороться с контрафактом, но создала лишние трудности добросовестным производителям и обувным ритейлерам, сказала журналистам руководитель направления по развитию сети обувных магазинов АО "Юничел" Екатерина Железнякова.

"Проект с маркировкой мы поддерживали на его старте в надежде, что маркировка поможет "обелить" рынок. Но в том виде, в каком он реализуется на текущий момент, (...) это очередная мера контроля честных производителей и ритейлеров. Кто был в тени, так и остается. Маркировка - может быть пока - эти проблемы не решает", - отметила она.

По ее словам, из-за несовершенства системы возникают трудности при оформлении возврата обуви, "страдает пока только потребитель".

"При этом, вы видите, что можно зайти в магазин типа конфиската и увидеть в продаже незамаркированный товар", - продолжила Железнякова.

По ее сведениям на начало года было напечатано и реализовано порядка 2 млрд кодов для маркировки обуви при годовой потребности рынка в 500 млн пар обуви.

По словам председателя комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) по развитию потребительского рынка, директора аудиторской компании "Вилана" Виктории Ломовкиной, члены ЮУТПП неоднозначно оценивают результаты внедрения маркировки товара для механизма борьбы с контрафактом.

"У нас в ЮУТПП сложилось мнение, что маркировка не достигла тех результатов, на которые была направлена. Проблем создала много, но результат не достигнут (...) Мое мнение, что должны работать контролирующие органы (выявлять контрафакт - ИФ.), а не маркировка", - отметила Ломовкина.

На этой же пресс-конференции замначальника Челябинской таможни по экономической деятельности Станислав Васёв сказал, что за девять месяцев 2020 года таможенники выявили 33 товарных партии, в которых насчитывалось более 91 тыс. единиц контрафактной продукции, из которых более 50 тыс. единиц составила обувь. Кроме того по линии контроля за соблюдением правил маркировки было выявлено более 100 тыс. пар обуви без маркировки.