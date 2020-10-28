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"Мегафон" получит долю в онлайн-кинотеатре Start

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" приобретает 33,8% головной компании холдинга Start, который специализируется на производстве и стриминге российских фильмов и сериалов, сообщили "Ведомостям" участники сделки.

Сделка пройдет через дочку телеком-оператора - ООО "Мегалабс". Оператор выкупит долю ООО "Диджитал медиа холдинг", часть долей которого с января, по данным "Коммерсанта", находится в залоге у "дочки" "Мегафона".

Представители компаний утверждают, что сделка не связана с залогом и невыполнением обязательств по нему, однако сумму сделки стороны раскрыть отказались.

Гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян передал изданию через пресс-службу, что оператор готов вложить в сервис порядка 5 млрд рублей в ближайшие три года.

Предполагается, что сделка будет закрыта в ноябре этого года.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", сейчас "Диджитал медиа холдинг" принадлежит пяти физлицам: 5% у гендиректора сервиса Юлии Миндубаевой, а четырем основателям продюсерской компании Yellow, Black and White Эдуарду Илояну, Алексею Троцюку, Денису Жалинскому и Виталию Шляппу принадлежит по 23,75% сервиса.

Доли совладельцев в результате сделки будут пропорционально уменьшены, уточнил "Ведомостям" представитель "Мегафона".

Start Мегафон Геворк Вермишян Меглабс

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