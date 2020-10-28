В Барнауле завели дело из-за загоревшегося на остановке подростка

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае намерены дать оценку родителям трех подростков, один из которых загорелся во время игры с бензином на остановке транспорта в Барнауле, сообщает в среду пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"Вблизи остановки общественного транспорта в селе Лебяжье трое подростков, имея при себе бутылку с бензином, опрокинули ее на одного из юношей. Одежда на подростке вспыхнула. 14-летний ребенок доставлен в больницу с термическими ожогами 30% тела и находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе расследования дела следователи также намерены дать оценку должностным лицам, в чьи обязанности входит контроль за детьми, состоящими на учете в органах системы профилактики.

Происшествие случилось накануне, 27 октября, вечером. По данным региональной прокуратуры, дети играли с канистрой бензина на остановке общественного транспорта "Опытная станция".

Источник в правоохранительных органах региона сообщил "Интерфаксу", что бензин детям продали на предприятии, они рассчитались по банковской карте.