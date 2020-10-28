Медведь напал на сотрудницу курского приюта для животных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту нападения медведя на сотрудницу в частном приюте для домашних и диких животных в Фатежском районе Курской области, сообщает СУ СКР по региону.

26 октября медведь, находившийся в клетке, напал на 50-летнюю сотрудницу приюта, проходившую мимо. Женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.