Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:30Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Медведь напал на сотрудницу курского приюта для животных

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку по факту нападения медведя на сотрудницу в частном приюте для домашних и диких животных в Фатежском районе Курской области, сообщает СУ СКР по региону.

26 октября медведь, находившийся в клетке, напал на 50-летнюю сотрудницу приюта, проходившую мимо. Женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курская область СКР

Новости

СК предъявил Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству

Дело Baring Vostok

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов
Пандемия коронавируса

Путин заявил, что до части регионов только доходит первая волна COVID

ВТБ в ходе SPO купил акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

В Кремле назвали непозволительной ситуацию с медпомощью в Омске

"Аэрофлот" зафиксировал высокий спрос на зарубежные рейсы

Для главы ячейки "Аум синрике" в России попросили 18 лет колонии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');