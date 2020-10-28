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В нескольких жилых домах в Тюмени произошли взрывы газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бытовой газ взорвался в нескольких частных жилых домах в одном из микрорайонов Тюмени в среду, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело квалифицировано по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По предварительным данным, 28 октября в шести частных домах по ул.Весенней в микрорайоне Метелева произошли взрывы бытового газа, пострадала женщина.

В свою очередь в пресс-службе областного департамента здравоохранения "Интерфаксу" уточнили, что пострадавшая госпитализирована.

Как сообщили агентству в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Север", в 13:43 по местному времени в аварийно-спасательную службу компании поступила заявка от местного жителя о повышенном давлении газа в районе Метелева. Специалисты газовой службы выехали по указанному адресу.

"На месте установлено, что произошло три хлопка газовоздушной смеси с последующим задымлением в одном доме и возгоранием в двух жилых домах", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, на данный момент от системы газоснабжения отключено 249 абонентов, 3 юридических лица. Выясняются все обстоятельства.

По факту произошедшего облпрокуратура организовала проверку, сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства. "Прокурор области выезжал на место происшествия. Он также поручил администрации города провести обследование пострадавших домов и предоставить жильцам место для временного проживания", - сказал сотрудник пресс-службы.

Тюмень СКР

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