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Фонд "Лига избирателей" внесен в реестр НКО-иноагентов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес фонд "Лига избирателей" в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов.

"28 октября в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига избирателей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в среду в "Интерфакс".

В министерстве отметили, что факт соответствия организации признакам НКО-иноагента "установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста по Москве внеплановой документарной проверки".

На сайте "Лиги избирателей" сообщается, что организация занимается поддержкой правового консультирования населения по вопросам содействия реализации избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме, а также поддержкой граждан, осуществляющих общественный контроль за избирательным процессом в России.

Фонд был образован в начале 2012 года, в состав учредителей вошли писатели Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Быков, телеведущие Татьяна Лазарева и Леонид Парфенов, журналисты Сергей Пархоменко и Ольга Романова, музыкант Юрий Шевчук и другие.

Лига избирателей Минюст РФ

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