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Минздрав заявил, что не препятствует, а поддерживает выступления врачей в СМИ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минздрава РФ не препятствует распространению информации в СМИ, рекомендации координировать публичные выступления медиков помогут сделать их более взвешенными и профессиональными, заявил "Интерфаксу" помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

"В условиях распространения новой инфекции информационное поле стало наполняться различными домыслами, прогнозами, рекомендациями – порой, диаметрально противоположными", - сказал Кузнецов. По его словам, "кто-то из экспертов рекомендует носить перчатки, кто-то - говорит, что лекарства не существует, другие рекомендуют в целях профилактики принимать антибиотики, которые, кстати, могут быть эффективны лишь при бактериальных осложнениях COVID-19".

Он отметил, что различные организации и ассоциации стали публиковать свои методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, не имеющие отношения к официальным рекомендациям Минздрава. "В результате практикующие врачи оказывались в замешательстве – каким рекомендациям следовать", - посетовал помощник министра.

Он указал, что "граждане должны иметь доступ к достоверной информации, а не к досужим домыслам". "Структура подведомственных организаций и главных внештатных специалистов Минздрава такова, что в названиях учреждений, как и в самом статусе главного внештатного специалиста, указывается на принадлежность к Минздраву России. Таким образом, едва ли не любое высказывание руководителей или сотрудников подведомственных Минздраву учреждений или главных внештатных специалистов трактуется средствами массовой информации и воспринимается аудиторией как позиция министерства", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что Минздрав РФ "всегда стремится доносить до граждан и профессионалов здравоохранения максимально достоверную и актуализированную информацию, и наши коллеги являются полноправными участниками информационного процесса". "Именно поэтому мы обратились к руководителям наших организаций и уважаемым главным внештатным специалистам с просьбой координировать с министерством свою активность по информированию граждан о мерах по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ведь мы все вместе, в конечном счете, несем ответственность перед обществом", - объяснил позицию министерства Кузнецов.

"Как иллюстрация ответственного подхода министерства к информации, в пятницу на базе подведомственного Минздраву Сеченовского университета, одного из флагманов борьбы с COVID-19, состоится большой федеральный вебинар, посвященный новым подходам к лечению коронавируса, изложенным в девятой версии официальных методических рекомендаций Минздрава. Ведь единообразный подход к лечению пациентов и использование лучших практик врачами по всей стране - это то, что, уверен, поможет нам остановить распространение вируса и сохранить жизни и здоровье наших граждан", - сказал помощник министра.

"Хочу подчеркнуть, что рекомендации, направленные в учреждения и специалистам, ни в коем случае не влияют на возможность врачей давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе – проблемных. Более того, Минздрав приветствует открытость и публичность деятельности всей системы здравоохранения. Ведь в лице "четвертой власти" мы имеем надежного союзника, помогающего нам вскрывать наболевшие проблемы отрасли. И вместе мы работаем над улучшением всего здравоохранения", - заключил он.

Ранее в среду "Медуза" сообщила, что Минздрав РФ разослал подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать публичные заявления в связи с пандемией коронавируса. Издание получило комментарий министерства, согласно которому решение принято "для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19".

Минздрав РФ коронавирус

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