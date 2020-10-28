Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:55Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

Генпрокуратура попросила США выдать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ обратилась в компетентные органы США с просьбой о выдаче экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, задержанного на территории Америки.

"По имеющейся информации, 1 сентября текущего года Олег Кондрашов задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"В связи с установлением его местонахождения на территории указанного государства Генеральной прокуратурой Российской Федерации в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Кондрашова в Россию", - добавил он.

Новость дополняется

США Олег Кондрашов

Новости
Экономический кризис

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Сеть книжных магазинов "Республика" объявит о банкротстве

Следствие попросило перевести CEO банка "Траст" под домашний арест

СК предъявил Анатолию Быкову обвинение в подстрекательстве к убийству

Дело Baring Vostok

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Акционеры банка "Восточный" помирились и отзовут все иски

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти

Курс рубля ускорил падение вслед за котировками нефти
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов
Пандемия коронавируса

Путин заявил, что до части регионов только доходит первая волна COVID

ВТБ в ходе SPO купил акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

В Кремле назвали непозволительной ситуацию с медпомощью в Омске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');