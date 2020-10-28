Генпрокуратура попросила США выдать бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ обратилась в компетентные органы США с просьбой о выдаче экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, задержанного на территории Америки.

"По имеющейся информации, 1 сентября текущего года Олег Кондрашов задерживался на территории США за нарушение иммиграционного законодательства", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

"В связи с установлением его местонахождения на территории указанного государства Генеральной прокуратурой Российской Федерации в американские компетентные органы неоднократно направлялись необходимые материалы для использования в ходе иммиграционных судебных разбирательств при рассмотрении вопроса о возможности депортации Кондрашова в Россию", - добавил он.

Новость дополняется