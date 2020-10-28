МГТУ имени Баумана разрешили возобновить очное обучение

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ранее закрытый МГТУ имени Баумана выполнил предписания Роспотребнадзора по соблюдению антикоронавирусных мер и может возобновить очную работу. Об этом сообщили в среду в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Проанализировав полученные материалы, свидетельствующие о выполнении предписаний, управление считает возможным возобновить очное обучение студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана с 29 октября, при условии постоянного контроля со стороны администрации университета выполнения всех противоэпидемических мероприятий в постоянном режиме функционирования учреждения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в университете в ходе эпидемиологического расследования нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению коронавирусной инфекции как среди студентов, так и преподавателей.

Руководству МГТУ Баумана дважды – 20 октября и 23 октября – выдавались предписания о проведении полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая перевод обучения студентов в дистанционный режим и закрытие корпусов для проведения заключительной дезинфекции.

"Бауманка – это флагман технического образования России. И к Бауманке особое внимание, действительно у них сегодня был один день очень непросто, но они преодолели трудности, которые были, мы знаем, что проведена была большая работа. Уже с завтрашнего дня студенты выйдут и будут опять же в смешанном формате, но заниматься", - сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр отметил, что более 150 вузов в России полностью перешли на дистанционный формат работы.

"Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов", - сказал Фальков в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Министр отметил, что ведомство прорабатывает режим работы с каждым вузом, поскольку в регионах разные ситуации и в вузах она также не может быть одинаковой.

Фальков уточнил, что практически во всех вузах из-за коронавируса смешанный формат обучения, когда студенты частично посещают занятия с соблюдением мер профилактики.

Кроме того, министр сообщил, что в общежитиях российских вузов подготовлено около 900 тысяч резервных мест для открытия обсервации.

"У нас в общежитиях почти 900 тысяч мест, и несколько десятков тысяч в студенческих общежитиях специально зарезервированы под обсервации. Это места, когда можно будет поместить на карантин того или иного студента", - сказал Фальков, уточнив, что места "не заняты, они пока у нас в хорошем смысле слова простаивают".

Он добавил, что свободные места, выделенные под обсервации "были рассчитаны на прием иностранных студентов, но сейчас понимаем, что в случае чего они могут служить тем местом, куда студента можно отправить на карантин".