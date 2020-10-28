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ОСК призвала разработать механизм господдержки "зеленого" судоходства

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) предлагает предусмотреть механизм предоставления государственных субсидий для развития "зелёных" технологий в судостроении.

"Пока не знаю ни одного производителя альтернативной электрической энергии, который без субсидий Евросоюза, а также внешних национальных и государственных органов, был бы успешен. Этот вопрос необходимо выносить на государственный уровень", - сказал глава ОСК Алексей Рахманов в ходе конференции "СПГ-флот, СПГ-бункеровка и другие альтернативы".

"Если мы действительно хотим заниматься альтернативными энергетическими технологиями в России, то нужно принять определенные усилия и предоставить определенные субсидии, поскольку пока никакого чуда в возмещении операционных затрат мы на рынке не видим. Думаю, что через год - три или пять увидим реальный прорыв, который установит новые правила в судоходстве и судостроении", - отметил Рахманов.

В частности, ОСК и судоходная компания ООО "Волготранс" (Самара) начали реализацию проекта Greenship по разработке, строительству и эксплуатации серии из трёх гибридных судов класса река-море. По словам первого замглавы "Волготранса "Алексея Пальгова, компания совместно с ОСК в ближайшее время представит образец судна, работающего в основном на электроэнергии.

"На этот проект мы смотрим внимательно и с большой надеждой, будем делать все необходимое, чтобы он материализовался в ближайшее время", - сообщил в свою очередь глава ОСК.

ОСК

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